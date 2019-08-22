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На обустройство сел в Калужской области направят более 200 млн рублей

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Сельские населенные пункты благоустроят в Калужской области. На обеспечение сел социальной и инженерной инфраструктурой направят свыше 200 млн рублей в рамках государственной программы.

На текущий момент ведутся работы по строительству и реконструкции семи автомобильных дорог, ведущих к объектам сельскохозяйственного производства. Кроме того, некоторые производители намерены участвовать в реализации проектов комплексной жилищной застройки. Об этом сообщает газета «Весть».

Около 60 семей в регионе получили свидетельства на получение выплаты на строительство и приобретение жилья. В нескольких населенных пунктах построены уличные газопроводы общей протяженностью 8,5 км. 18 сельских поселений получили гранты на реализацию проектов местных инициатив граждан.

В 2020 году работу по сокращению разницы в условиях жизни городского и сельского населения планируется продолжить.

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