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Большую ледовую арену построят в закрытом городе Челябинской области

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В ЗАТО Озерск Челябинской области планируют построить большую ледовую арену. Врио губернатора Алексей Текслер 21 августа посетил город с рабочим визитом и принял участие в торжественной закладке первого камня в фундамент.

Площадь будущей арены составит 10 тыс. кв. м. Здесь разместят открытые волейбольные площадки и каток, зал хореографии, площадки для мини-футбола. На хоккейном корте смогут заниматься 600 детей, трибуны будут рассчитаны на 400 зрителей, пишет 1obl.ru.

На работы направлено 500 млн рублей. Строительство планируют завершить в 2021 году.

Ранее в августе стало известно, что в городе Трехгорный по поручению Текслера построят новый стадион. На нем будут заниматься ученики школы № 106.

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