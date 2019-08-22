Большую ледовую арену построят в закрытом городе Челябинской области

В ЗАТО Озерск Челябинской области планируют построить большую ледовую арену. Врио губернатора Алексей Текслер 21 августа посетил город с рабочим визитом и принял участие в торжественной закладке первого камня в фундамент.

Площадь будущей арены составит 10 тыс. кв. м. Здесь разместят открытые волейбольные площадки и каток, зал хореографии, площадки для мини-футбола. На хоккейном корте смогут заниматься 600 детей, трибуны будут рассчитаны на 400 зрителей, пишет 1obl.ru.

На работы направлено 500 млн рублей. Строительство планируют завершить в 2021 году.

Ранее в августе стало известно, что в городе Трехгорный по поручению Текслера построят новый стадион. На нем будут заниматься ученики школы № 106.