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Сотрудники МЧС спасли мужчину при пожаре в Колпино

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В городе Колпино (Санкт-Петербург) произошел пожар в многоквартирном доме. Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Утром в четверг, 22 августа, на пульт спасателей поступила информация о пожаре в доме на улице Красных Партизан. Горела трехкомнатная квартира. С помощью пожарной лестницы из помещения эвакуировали 22-летнего мужчину. Он успел пострадать от дыма и был госпитализирован, пишет телеканал «78».

Ликвидировать возгорание удалось через полчаса. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.

В ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге произошел пожар на борту пассажирского теплохода «Петр Чайковский». Были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Один человек погиб.

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