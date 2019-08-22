Новые лесопатрульные комплексы появятся в Псковской области

Пять малых лесопатрульных комплексов закупили для Псковской области. Техника поступит в распоряжение пожарно-химических станций в сентябре.

Лесопатрульные комплексы необходимы для объезда территорий, а также для транспортировки личного состава и оборудования для тушения лесных пожаров. В Псковской области используется 20 единиц такой техники, еще пять поступит в начале сентября в Псков, Невель, Опочку, Бежаницы и Струги Красные. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

На закупку комплексов было направлено 11,8 млн рублей. Они построены на базе ГАЗ-3308 и оснащены емкостями для воды, помпами и пожарными рукавами. На борту могут находиться пять человек.

В дальнейшем планируется приобретение больших лесопатрульных комплексов.