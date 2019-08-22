Почти половина украинцев поверила в решение всех проблем в ближайшие годы

Почти половина жителей Украины верит в то, что страна в ближайшие годы сможет преодолеть все трудности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

«За предыдущие годы, с 2015-го по 2018-й, таких оптимистов было 17–22%, а в августе 2019-го — уже 48%», — говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте фонда. Согласно опросу, только 8% украинцев не верят в то, что стране удастся справиться с проблемами в ближайшие годы.

Исследование показало также, что август 2019 года «отличился значительно более благоприятными оценками политической ситуации».

«31% граждан определили ситуацию как достаточно позитивную — благополучную (5,5%) или спокойную (26%). В 2015–2018 годах положительные оценки составляли лишь 4–10%», — сказано в сообщении.

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года по всей территории Украины. Опрошены 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,3%. Исследователи попросили респондентов оценить ситуацию после президентских выборов, которые прошли весной этого года и на которых более 70% населения отдали свои голоса Владимиру Зеленскому.

21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы, по итогам которых партия президента «Слуга народа» набрала 43,16%.