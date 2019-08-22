Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине

Российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, после того как танцор за кулисами на глазах у организаторов ударил свою партнершу кулаком. Об этом 22 августа сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что пара вылетела из соревнований перед самым финалом. Танцоры получили высокие оценки жюри и имели все шансы победить. После стремительной дисквалификации они записали видеообращение, в котором рассказали, что их семья появилась благодаря танго, что они надеялись на победу и переволновались. Паршаков уточнил, что поругался с женой «из-за того, что не всё получилось так, как хотелось».

«Жаль, что наши эмоции увидели некоторые люди из организаторов и неправильно восприняли наши эмоции. Нам очень жаль, что такая ситуация привела нас к дисквалификации», — приводит слова танцора «РИА Новости».

Паршаков пояснил, что из-за рождения ребенка пара не могла приезжать на соревнования в течение трех лет и теперь, когда это стало возможным, переволновалась из-за длительных и частых репетиций, пишет «Федеральное агентство новостей».

Он призвал танцоров всегда контролировать свои эмоции, потому что в противном случае «иногда это может лишить осуществления мечты». Анна отказалась писать заявление, несмотря на советы общественности, и оба супруга принесли извинения болельщикам и организаторам турнира.

Глава Федерации аргентинского танго (ФАТ) Юрий Деев осудил поступок российского танцора, назвав произошедшее из ряда вон выходящим случаем. Он добавил, что произошедшее подрывает дисциплину в спорте, сообщает телеканал «360». Деев также напомнил, что пары из из РФ годами зарабатывали авторитет и баллы, чтобы попасть на международные соревнования, пишет «Москва 24».

9 июля сообщалось, что экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.