В российских заповедниках остался только один пожар

Все пожары на особо охраняемых природных территориях России, кроме одного, потушены. Единственное возгорание действует в нацпарке «Забайкальский» (Бурятия), сообщила пресс-служба Минприроды.

Пожар в «Забайкальском» под контролем, его дотушивают, передает ТАСС.

По состоянию на 13 августа пожары действовали в 11 нацпарках. Их общая площадь достигала 6181 га, в том числе лесная — 3204 га.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.

Также ведомство рассматривает вариант разделения леса на секторы. Отвечать за участки будут компании, которые работают на них. Предприятия, загрязняющие природу, обяжут компенсировать ущерб. Например, заводы могут заставить озеленять города.