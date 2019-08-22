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В российских заповедниках остался только один пожар

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Все пожары на особо охраняемых природных территориях России, кроме одного, потушены. Единственное возгорание действует в нацпарке «Забайкальский» (Бурятия), сообщила пресс-служба Минприроды.

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Пожар в «Забайкальском» под контролем, его дотушивают, передает ТАСС.

По состоянию на 13 августа пожары действовали в 11 нацпарках. Их общая площадь достигала 6181 га, в том числе лесная — 3204 га.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.

Также ведомство рассматривает вариант разделения леса на секторы. Отвечать за участки будут компании, которые работают на них. Предприятия, загрязняющие природу, обяжут компенсировать ущерб. Например, заводы могут заставить озеленять города.

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