Прямой эфир

Роспотребназор проверит производителя популярных продуктов в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки компании «Сибирский вкус», которая занимается производством масла под брендом «Веснушкино». В ведомстве не исключают, что предприятие может оказаться «клоном» фирмы «Русмасло», которую закрыли в 2018 году из-за фальсификации продуктов. Она выпускала масло под тем же брендом.

Как поясняет ИА «Ура.ру», товары «Сибирского вкуса» весьма популярны в Тюмени. Они представлены в каждом магазине города. Продукция выпускается в обертке, похожей на упаковку «Русмасла»: оформление и адрес производства полностью совпадают, отличается только юридическое название.

Владельцем «Сибирского вкуса» до 2019 года был собственник комплекса «Исеть-молоко» Владимир Цыганков. Сейчас компания принадлежит Михаилу Васькову. До 2016 года он владел «Русмаслом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тюмень станет городом-миллионником через 20 лет
Тюменские школы оснастят «Науколабами» в рамках нацпроекта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019