Роспотребназор проверит производителя популярных продуктов в Тюмени

Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки компании «Сибирский вкус», которая занимается производством масла под брендом «Веснушкино». В ведомстве не исключают, что предприятие может оказаться «клоном» фирмы «Русмасло», которую закрыли в 2018 году из-за фальсификации продуктов. Она выпускала масло под тем же брендом.

Как поясняет ИА «Ура.ру», товары «Сибирского вкуса» весьма популярны в Тюмени. Они представлены в каждом магазине города. Продукция выпускается в обертке, похожей на упаковку «Русмасла»: оформление и адрес производства полностью совпадают, отличается только юридическое название.

Владельцем «Сибирского вкуса» до 2019 года был собственник комплекса «Исеть-молоко» Владимир Цыганков. Сейчас компания принадлежит Михаилу Васькову. До 2016 года он владел «Русмаслом».