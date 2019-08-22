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Карантин по бешенству ввели в селе в Башкортостане

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В Бакалинском районе Башкортостана выявили факт бешенства. Для предотвращения распространения вируса в населенном пункте вводится карантин.

Случай бешенства был выявлен в селе Камаево. Распоряжением врио главы Башкортостана Радия Хабирова в населенном пункте действует ряд ограничений. В частности, на территории села запрещено проведение выставок животных, торговля животными, также запрещен вывоз питомцев и скота за пределы карантинной зоны. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Специалисты управления ветеринарии выявляют очаг заболевания.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству был введен в Нижегородской области. Эпизоотическим очагом признали территорию личного хозяйства в поселке Ковернино.

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