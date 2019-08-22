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Порошенко и Вакарчук записались в комитет рады по внешней политике

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Фото: РИА Новости
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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и вокалист группы «Океан Эльзы», лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выразили желание работать в Верховной раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил «Интерфаксу» источник в секретариате рады.

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Уточняется, что кандидатуры Порошенко и Вакарчука были поданы в среду, 21 августа, фракциями, которые они возглавляют.

16 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины пересчитала все голоса на 210-м избирательном округе (Черниговская область) и подвела итоги внеочередных выборов в Верховную раду.

Согласно результатам, новым нардепом от округа станет Борис Приходько. К 16 августа определены победители во всех 199 мажоритарных округах.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Явка на выборах составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Согласно результатам, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов избирателей.

Также в парламент прошли «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и партия «Голос».

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