Эксперт оценил идею ввести обучение компьютерным играм в школах

Идея ввести в школах в качестве эксперимента уроки по киберспорту — это полезная инициатива для популяризации отрасли, рассказал «Известиям» ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, директор АНО «МКЛ» («Межконтинентальная киберспортивная лига») Александр Горбаченко.

С инициативой ввести киберспортивные дисциплины выступили в АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

«Индустрия, безусловно, начнет развиваться, потому что отпадет вопрос популяризации. Роль популяризатора на себя возьмет система образования. Она объяснит важность компьютерных игр в современном мире не только детям, но, в конечном счете, и их родителям, и бабушкам c дедушками», — сказал Александр Горбаченко.

По его мнению, преподавать занятия могут выпускники кафедры «Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий» Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма.

«На кафедре готовят в первую очередь специалистов по подготовке спортсменов, то есть тренеров. Они могут потом работать в том числе и в школах», — подчеркнул эксперт.

При этом Горбаченко полагает, что необходимо четко определиться, для чего вводятся уроки в школах. Если это именно спортивное направление, тогда стоит соответствующим образом выстраивать систему подготовки в стране.

«В таком случае, помимо самих занятий компьютерными играми в части повышения спортивного мастерства, на этих факультативах стоит ввести что-нибудь из раздела физиологии и психологии, появится стандарт спортивной подготовки», — добавил директор АНО «МКЛ».

В то же время эксперт обратил внимание на необходимость научного обоснования при отборе игр, которые стоит включить в список.

Эксперты ИРИ предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодно проводятся мировые турниры.

В организации отметили, что все предложенные игры способствуют развитию логического мышления, умения быстро принимать решение и работать в команде.

В свою очередь, в Минпросвещения 22 августа заявили, что введение в школьную программу киберспортивных дисциплин может вызвать у учащихся переутомление.