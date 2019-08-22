Прямой эфир

Эксперт оценил идею ввести обучение компьютерным играм в школах

0
Фото: TASS/DPA/Georg Wendt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идея ввести в школах в качестве эксперимента уроки по киберспорту — это полезная инициатива для популяризации отрасли, рассказал «Известиям» ведущий российский эксперт в области компьютерного спорта, директор АНО «МКЛ» («Межконтинентальная киберспортивная лига») Александр Горбаченко.

С инициативой ввести киберспортивные дисциплины выступили в АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

Доигрались: маниакальных геймеров начнут лечить
Зависимость от компьютерных игр попала в классификацию ВОЗ

«Индустрия, безусловно, начнет развиваться, потому что отпадет вопрос популяризации. Роль популяризатора на себя возьмет система образования. Она объяснит важность компьютерных игр в современном мире не только детям, но, в конечном счете, и их родителям, и бабушкам c дедушками», — сказал Александр Горбаченко.

По его мнению, преподавать занятия могут выпускники кафедры «Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий» Российского государственного университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма.

«На кафедре готовят в первую очередь специалистов по подготовке спортсменов, то есть тренеров. Они могут потом работать в том числе и в школах», — подчеркнул эксперт.

При этом Горбаченко полагает, что необходимо четко определиться, для чего вводятся уроки в школах. Если это именно спортивное направление, тогда стоит соответствующим образом выстраивать систему подготовки в стране.

«В таком случае, помимо самих занятий компьютерными играми в части повышения спортивного мастерства, на этих факультативах стоит ввести что-нибудь из раздела физиологии и психологии, появится стандарт спортивной подготовки», — добавил директор АНО «МКЛ».

В то же время эксперт обратил внимание на необходимость научного обоснования при отборе игр, которые стоит включить в список.

Эксперты ИРИ предложили разработать занятия по Dota 2, Dota Underlords, Hearthstone, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame — играм, по которым ежегодно проводятся мировые турниры.

В организации отметили, что все предложенные игры способствуют развитию логического мышления, умения быстро принимать решение и работать в команде.

В свою очередь, в Минпросвещения 22 августа заявили, что введение в школьную программу киберспортивных дисциплин может вызвать у учащихся переутомление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минпросвещения оценили идею ввести в школах уроки по Dota 2 и FIFA
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019