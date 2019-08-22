Стало известно об еще одном пострадавшем от «лимонадного отравителя»

Московский «лимонадный отравитель» Мурат Сабанов может быть причастен к еще одному преступлению. В июле с отравлением бензобиазепином в московскую больницу поступил 20-летний молодой человек, об этом стало известно в четверг, 22 августа.

Как сообщает РЕН ТВ, 10 июля студент третьего курса Финансового университета при правительстве РФ встретил около Большого Ржевского переулка в центре столицы Сабанова, который угостил его газировкой с подмешанным психотропным веществом. Молодой человек выпил жидкость и потерял сознание.

По данным телеканала, после этого Сабанов забрал принадлежавший студенту iPhone XS Max стоимостью 120 тыс. рублей, кроссовки New Balance (10 тыс. рублей), кожаный ремень (3 тыс. рублей) и золотую цепочку (10 тыс. рублей), после чего скрылся.

В июне стало известно, что 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов травил случайных московских знакомых газировкой, в которую добавлял психотропные препараты. После того как жертвы теряли сознание, он забирал их вещи. Некоторые из пострадавших на непродолжительное время впадали в кому. Таганский суд Москвы 26 июня арестовал подозреваемого на два месяца.