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Историческую «Волгу» планируется доставить в Хабаровск

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Активисты в Комсомольске-на-Амуре отреставрировали автомобиль «Волга-ГАЗ-21» 1962 года выпуска, чтобы передать его в дар Хабаровску. Однако пока неизвестно, где конкретно его разместят.

В региональной полиции обсуждают три варианта использования подарка: поставить машину около здания УВД на Уссурийском бульваре или в музее МВД, а также во время месячника безопасности дорожного движения возить «Волгу» по школам и показывать детям на специальных занятиях, сообщает ИА AmurMedia.

Ретроавтомобиль восстановили в рамках проекта «Мотоциклы и автомобили на службе СССР».

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