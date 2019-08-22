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Дворец культуры в Биробиджане закрыли из-за подтопления

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В Биробиджане в связи со сложной гидрологической обстановкой продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация». От грунтовых вод страдает не только частный жилой сектор, но и многоэтажные дома, а также городские учреждения.

В четверг, 22 августа, прекратил работу городской Дворец культуры. Подвальное помещение учреждения в воде. Подтоплен электрощиток. Поэтому было принято решение обесточить здание до 26 августа, сообщили ИА ЕАОMedia в мэрии города.

Ежедневно оперативные группы объезжают подтопленные участки и составляют список пострадавших от паводка. По последним данным, в Биробиджане подтоплено 117 жилых домов.

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