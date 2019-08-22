США и Европу лихорадит от погоды

В Коннектикуте действует предупреждение о грозах и торнадо. Ожидается, что ветер усилится до 30 м/с. Из-за урагана в нескольких городах округа отключился свет. Без электроэнергии остались около 9 тыс. американцев. Сильный шторм обрушился на северо-восток Мадрида. На несколько часов остановилась работа аэропорта Барахас. В столице Испании действует «желтый» уровень погодной опасности.