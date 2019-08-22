Кузнечный цех бывшего завода в Петербурге признали памятником культуры

«Кузнечный цех Государственного механического завода им. Карла Маркса» в Санкт-Петербурге признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Объект включили в единый государственный реестр. Сегодня кузнечный цех бывшего завода «Новый Лесснер» используется в административных целях, пишет телеканал «78».

Здание было построено в 1928 году по проекту архитектора Льва Петровича Шишко. Несмотря на прошедшие годы, у цеха сохранились большинство подлинных конструктивных элементов, в том числе своды, каркас, кирпичное заполнение, лестница. Также здесь можно заметить подлинные оконные заполнения с мелкой расстекловкой.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Оренбургской области намерено исключить храм в селе Ильинка из реестра памятников культурного наследия. Причиной стал ремонт, который местный житель не согласовал с ведомством.