Несовершеннолетняя погибла в ДТП с мотоциклом в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту гибели 14-летней девочки в результате ДТП. Мотоцикл с несовершеннолетней на пассажирском месте опрокинулся при съезде с дороги.

Авария произошла в Балаковском районе возле села Маянга. По данным правоохранительных органов, 20-летний водитель мотоцикла «ИЖ» неверно выбрал скорость движения, не вписался в поворот, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства. В люльке находилась 14-летняя девушка, она ехала без защитного шлема. В результате ДТП школьница получила травмы, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Пострадавшую отвезли домой, вскоре ей стало плохо. Девочку повезли в больницу, по пути в медицинское учреждение она скончалась.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области подросток на мотоцикле сбил велосипедиста. Мужчина погиб.