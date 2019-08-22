Найденная в нижегородском лесу девочка попросила «пить и тортик»

Пятилетняя девочка, которая в одиночку провела трое суток в лесу в Нижегородской области, сразу после встречи с волонтерами попросила у них «пить и тортик». Об этом в четверг, 22 августа, сообщила иформационный координатор поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева.

«Когда ребята нашли девочку, она была довольно активной, в сознании. Она просила сладкого», — цитирует координатора «РИА Новости».

По словам Еромолаевой, нашедших девочку волонтеров переполняют эмоции, однако сразу после спасения они буквально рухнули спать от усталости.

«Сегодня им много звонят, благодарят и поздравляют», — добавила волонтер.

Девочка потерялась в лесу в Нижегородской области 18 августа. Вместе с родственниками она пошла за грибами в деревне Степановка, а через некоторое время попросилась домой. Там в это время находился ее дядя, который спросил, почему она не собирает грибы вместе с семьей, после чего сам ушел в лес. Через час родственники вернулись, но ребенка уже не было.

К поискам пропавшей привлекли более тысячи человек. 21 августа спасательную операцию пришлось приостановить из-за бродящего по лесу медведя, однако уже вечером того же дня ее удалось найти.