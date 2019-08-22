Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Министерство финансов может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль. Сейчас рассматриваются варианты увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении нефти и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в четверг, 22 августа.

Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми. Разработкой данного месторождения занимаются «Роснефть» и «Газпром нефть». По данным Минфина, сейчас возможность предоставления таких льгот «прорабатывается».

По мнению источников издания, вводить НДПИ на попутный нефтяной газ абсурдно, так как это побочный продукт и нигде в мире его не облагают налогом. При этом, по данным журналистов, если ввести такой налог, то можно собрать порядка 90 млрд рублей. Другой собеседник издания отметил — идея о введении льгот может спровоцировать раскол в отрасли.

Ранее в августе эксперты спрогнозировали нефтяные цены на осень. По словам генерального директора АО «НафтаГаза» Ислама Назаралиева, к середине осени средняя стоимость нефти Brent будет находиться в диапазоне от $57 до $62 за баррель.