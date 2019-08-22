Прямой эфир

Шестилетний ребенок выпал из окна в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестилетний ребенок получил травмы при падении с восьмого этажа в Тверской области. Мальчик госпитализирован.

Инцидент произошел в Удомле. По данным следствия, шестилетний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна на восьмом этаже. Мальчик получил травмы, он был доставлен в больницу. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент происшествия в квартире находились двое братьев пострадавшего, мать при этом отсутствовала. Оставшись без присмотра, мальчик забрался на подоконник и упал.

По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасших ребенка в Саранске представят к наградам
Уголовное дело возбудили против москвички из-за покупки лекарства для ребенка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019