Шестилетний ребенок выпал из окна в Тверской области

Шестилетний ребенок получил травмы при падении с восьмого этажа в Тверской области. Мальчик госпитализирован.

Инцидент произошел в Удомле. По данным следствия, шестилетний ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна на восьмом этаже. Мальчик получил травмы, он был доставлен в больницу. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в момент происшествия в квартире находились двое братьев пострадавшего, мать при этом отсутствовала. Оставшись без присмотра, мальчик забрался на подоконник и упал.

По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.