Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков. Инцидент произошел в июле, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает РЕН ТВ в четверг, 22 августа, полицейские обнаружили у мужчины три пакетика с наркотиком, содержащим амфетамин.

В отношении неустановленных лиц, продавших запрещенные вещества сотруднику «Магнита», возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали восьмимесячную девочку с диагнозом «отравление каннабисом». По предварительной версии, наркотическое вещество могло попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.