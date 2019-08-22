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Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков. Инцидент произошел в июле, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает РЕН ТВ в четверг, 22 августа, полицейские обнаружили у мужчины три пакетика с наркотиком, содержащим амфетамин.

В отношении неустановленных лиц, продавших запрещенные вещества сотруднику «Магнита», возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали восьмимесячную девочку с диагнозом «отравление каннабисом». По предварительной версии, наркотическое вещество могло попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.

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