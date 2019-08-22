Долги завода лечебной грязи в Омске выставили на торги

В Омске продолжается процесс банкротства предприятия по производству лечебной грязи «Вега-2000-Сибирская органика». Конкурсный управляющий компании завершил инвентаризацию имущества завода и обнаружил дебиторскую задолженность на сумму 6,5 млн рублей.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не сообщается, кто является должником предприятия, однако уточняется, что право требования будет переуступлено, пишет ИА «Город55».

Стартовая цена дебиторской задолженности, выставленной на аукцион, 78 тыс. рублей. Срок конкурсного производства продлили до 20 ноября 2019 года. За это время планируется рассчитаться с кредиторами завода.

На данный момент сумма неисполненных долговых обязательств предприятия — 24,6 млн рублей в виде налогов. Еще 19 млн рублей составляет кредит ЗАО «Банк ВТБ 24». Завод был создан в 2000 году и занимался экспортом сапропеля, который получали из илистых отложений озер в Омской области.