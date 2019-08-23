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Культурный уикенд: выбор «Известий»

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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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«Эбигейл» (6+)

Режиссер: Александр Богуславский, в ролях: Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Риналь Мухаметов, Глеб Бочков, Марта Тимофеева, Никита Тарасов, Ксения Кутепова, Петар Зекавица, Никита Дювбанов, Оливье Сиу и др.

Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших, поэтому его забрали, когда ей было шесть лет. Став взрослой, девушка начинает искать отца...

«Капкан» (18+)

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Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Александр Ажа, в ролях: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Колин МакФарлэйн, Морфидд Кларк, Росс Андерсон, Хосе Пальма, Джордж Сомнер, Энсон Бун и др.

Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, героиня игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться.

«Трудности выживания» (16+)

123

Фото: Каропрокат

Режиссер: Евгений Торрес, в ролях: Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева и др.

Начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съемочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу.

«Падение ангела» (18+)

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Фото: MEGOGO Distribution

Режиссер: Рик Роман Во, в ролях: Джерард Батлер, Морган Фриман, Пайпер Перабо, Джада Пинкетт Смит, Ник Нолти, Лэнс Реддик, Дэнни Хьюстон и др.

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

«Бык» (16+)

123

Фото: WDSSPR

Режиссер: Борис Акопов, в ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов, Александр Самсонов, Игорь Савочкин и др.

1990-е годы. Криминальные драмы разворачиваются буквально на каждом углу. Антон Быков по прозвищу Бык вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

«Малышка зомби» (18+)

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Фото: A-One Films

Режиссер: Бертран Бонелло, в ролях: Луиз Лабек, Висланда Луима, Катиана Мильфор, Макенсон Бижу, Адиль Давид, Нинон Франсуа, Матильда Риу, Жинит Попо и др.

История Клервиуса Нарцисса, самого знаменитого в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж, и, желая произвести впечатление на новых одноклассниц, невольно навлекает силы гаитянской вуду.

«Быть Харви Вайнштейном» (16+)

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Фото: Пионер

Режиссер: Урсула Макфарлейн

Харви Вайнштейн считал себя императором Голливуда. Но всё в одночасье рухнуло под лавиной обвинений: шантаж, домогательства, изнасилования. Как он мог так долго оставаться безнаказанным? Еще вчера быть Харви Вайнштейном мечтали миллионы, а сегодня от него отвернулись все. История взлета и падения самого могущественного киномагната Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто пытался его разоблачить.

«44 котёнка» (6+)

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Фото: Institute of Antoniano

Итальянская анимационная студия организует предпремьерный показ первых пяти серий пилотного сезона нового проекта «44 котёнка» в сети «КАРО» в разных городах России. В каждом кинотеатре планируется от одного до четырех сеансов в выходные дни.

«44 котенка» — шоу для юных зрителей, рассказывающее о котятах, которых зовут Лампо, Миледи, Пилу и Пончик. Пушистые герои живут в доме бабушки Пины и решают создать свою музыкальную группу под названием «Кис-кис-коты». В премьерном эпизоде «Кис-кис-коты на задании» из дома бабушки Пины пропадают важные документы. Чтобы вернуть их, котята объединяются в команду и отправляются на поиски таинственного похитителя.

24,25 августа, сеть кинотеатров КАРО

Фестиваль «Традиция 2019» (0+)

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Фото: пресс-служба фестиваля «Традиция 2019»/traditionfestival.ru/

В рамках четвертого семейного фестиваля-пикника под открытым небом состоится более 60 событий на 10 площадках. В программе спектакли, концерты, творческие встречи и развлечения на любой вкус. Весь день на открытом воздухе будет звучать музыка, развернутся игры и мастер-классы, гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с домашней едой. Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Боякову.

24 августа, с 11.00, Усадьба Захарово

«Обломов» (16+)

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Фото: пресс-служба Театра имени Маяковского/www.mayakovsky.ru

Миндаугас Карбаускис поставил спектакль по одноименному роману Ивана Гончарова. Современная Гончарову критика сосредоточилась на антитезе Обломов – Штольц как главной символической оси произведения. В спектакле (инсценировку написал сам Карбаускис) Штольц отсутствует: все о нем говорят, но в действительности он появится в доме Обломова лишь на секунду. Роль Штольца в постановке берет на себя Ольга — именно она пытается спасти Обломова, но нуждается ли он в спасении?

23 августа, 19.00, Театр имени Маяковского

«Тайна старого шкафа» (6+)

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Фото: пресс-служба Театра на Малой Бронной/mbronnaya.ru

Режиссер Алексей Фроленков поставил спектакль по мотивам сказки К.С. Льюиса. В стране Нарнии сотни лет не было Рождества. И вот однажды трое детей попадают в этот фантастический мир через платяной шкаф.

24 августа, 12.00, Театр на Малой Бронной

«Женитьба» (16+)

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Фото: пресс-служба театра «Школа драматического искусства»/sdart.ru

Постановка Александра Огарева по пьесе Николая Гоголя. В интерпретации писателя, который сам так и не вступил в брак, выбор избранника становится для женщины делом мучительным, связанным с многочисленными «за» и «против». А для мужчины важна альтернатива: брак или внутренняя свобода. В чередовании взаимоисключающих ситуаций, парадоксов, выводов возникает сплав гоголевского трагизма и юмора.

24, 25 августа, 19.00, Школа драматического искусства, зал «Манеж»

«Baden-Баден» (16+)

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Фото: пресс-служба Театра имени Моссовета/mossoveta.ru/Елена Лапина

Режиссер Юрий Еремин в спектакле по мотивам романа Ивана Тургенева «Дым» рассказал про всесокрушающую страсть. Молодой помещик Григорий Михайлович Литвинов (Алексей Трофимов) встречает замужнюю подругу юности (Евгения Крюкова), в которую некогда был влюблен, и последствия этой встречи оказываются непредсказуемыми.

25 августа, 19.00, Театр имени Моссовета

«Щукин. Биография коллекции» (0+)

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пушкинский музей представляет одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающую важнейшие художественные течения конца XIX – начала ХХ века. Выставка заняла практически всё пространство основного здания. История формирования собрания Сергея Щукина рассказана через биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогли воссоздать произведения из коллекций его братьев — Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли знаковые полотна Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо и других мастеров.

До 15 сентября, ГМИИ им. А.С. Пушкина, основное здание

«Магия Мецнер» (18+)

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Фото: пресс-служба Центра фотографии им. братьев Люмьер/lumiere.ru
Описание картинки

Работы выдающегося американского фотографа Шейлы Мецнер впервые представлены в России. За свою многолетнюю карьеру Шейла собрала внушительное портфолио: от портретов знаменитостей, среди которых Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон и Ким Бейсингер, и фотографий для модных глянцевых журналов до натюрмортов и пейзажей.

До 1 сентября, Центр фотографии им. братьев Люмьер

«Скульптор Анна Голубкина» (6+)

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Фото: пресс-служба Государственной Третьяковской галереи/tretyakovgallery.ru

В Третьяковке продолжает работу ретроспектива Анны Голубкиной — одного из главных скульпторов Серебряного века. В 1914 году в Москве прошла ее первая персональная выставка «В пользу раненых». Сегодня ГТГ демонстрирует те же работы, что произвели сенсацию 105 лет назад.

До 15 января 2020 года, Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок

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