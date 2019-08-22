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Полиция задержала готовившего нападение на гостиницу в США

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Фото: Depositphotos
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Мужчину, готовившего нападение на постояльцев и работников гостиницы «Маррион» в Калифорнии задержала полиция. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила CNN со ссылкой на начальника полиции города Лонг-Бич Роберт Луна.

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Отмечается, что речь идет о 37-летнем мужчине по имени Родольфо Монтойя, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на сотрудников и гостей отеля, в котором он работал поваром.

При обыске у подозреваемого дома был изъят арсенал оружия.

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев «наводнивших» Техас.

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