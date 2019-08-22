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Две женщины погибли в результате пожара в Саратове

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Фото: МЧС РФ/64.mchs.gov.ru
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Пожар в Саратове унес жизни двух женщин, еще одна получила травмы. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС в четверг, 22 августа.

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«Пожар произошел в частично расселенном доме по улице Вольской, 8», — говорится в сообщении.

При этом площадь пожара составила, по предварительным данным, 600 кв. м.

В тушении огня было задействовано 77 человек и 23 единицы техники.

21 августа сообщалось, что тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Саратовской области.

В ходе осмотра следователи выяснили, что дом был отключен от газоснабжения и электричества.

Основной версией пожара является неосторожное обращение с огнем.

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