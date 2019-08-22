Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в четверг, 22 августа, информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до 23–25 градусов, а в Подмосковье температура будет колебаться в пределах 20–25 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до 15–17 градусов, а по области температура установится в районе 13–18 градусов.

При этом ночью местами возможен небольшой дождь. Днем возможны порывы ветра до 15 м/с.

20 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москву вернулась ненадолго.