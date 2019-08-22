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На Украине пожелали Макрону увидеть российские танки в центре Парижа

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Фото: TASS/Zuma
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Украинский блогер Мирослав Олешко пожелал президенту Франции Эммануэлю Макрону проезда российских танков по центральной площади Парижа. Об этом 22 августа сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на соцсети.

Таким образом он решил отреагировать на встречу французского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в весьма позитивном ключе.

В материале ФАН отмечается, что Олешко на протяжении пяти лет поддерживал экс-президента Украины Петра Порошенко. Однако вся его деятельность оказалась напрасной, потому что Порошенко проиграл выборы и не взял его в свою партию «Европейская солидарность».

Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник, 19 августа, в резиденции на Лазурном Берегу и длилась больше 3,5 часов.

Французский лидер напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».

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