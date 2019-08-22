Российские мужчины отдыхают за рубежом дольше женщин и тратят больше

Российские мужчины отдыхают за рубежом на 20% дольше женщин и больше тратят, показало исследование. К такому выводу пришли специалисты из Райффайзенбанка, сообщает «РИА Новости» в четверг, 22 августа.

«За поездку мужчины тратят на 24% больше, чем женщины: 54 311 рублей против 43 731 рубля», — сообщили аналитики.

При этом наибольшую покупательскую активность аналитики зафиксировали у женщин в возрасте 40–50 лет, а у мужчин — в возрасте 45–49 лет.

4 августа стало известно, что траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с прошлогодними показателями.

По словам экспертов, средние затраты на одного человека сейчас составляют 46 тыс. рублей, в то время как в 2018 году эта сумма составляла 43 тыс. рублей. В «Интуристе» это связывают с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС до 20%.