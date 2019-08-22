В польском ресторане украинцев назвали «недолюдьми»

Польский ресторан в городе Гдыня попал в центр скандала из-за отказа нанимать на работу граждан Украины. Об этом 21 августа сообщило издание Gazeta Wyborcza.

В заведении было размещено объявление о поиске шеф-повара, однако в нем указали просьбу не обращаться «никаким украинцам или другим подобным».

После того как объявление появилось в Сети, пользователи указали ресторану на ксенофобскую направленность подобной записи. На что представители ресторана ответили: «Мы рады всем клиентам, однако недолюдям – нет».

Из-за таких высказываний Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения решил обратиться в городскую прокуратуру и Национальную инспекцию труда.

В свою очередь, адвокат владельца ресторана Лукаш Ковальский отметил, что объявление отразило мнение только его составителя, но не коллектива заведения в целом. Однако если вина ресторатора будет доказана, то согласно польским законам ему может грозить до двух лет лишения свободы.

27 июня стало известно, что украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги. Туда на отдых приехала психолог с группой детей, и вскоре туристы обозначили свое пребывание красно-черными флагами УПА (ОУН–УПА, экстремистские организации, запрещены в России) на балконах номеров, чем возмутили других постояльцев.