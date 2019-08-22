Набор продуктов для семьи на месяц достиг 80 МРОТ в Венесуэле

В Венесуэле с июля в более чем 80 минимальных зарплат (порядка $220) обходится семье минимальный набор продуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центр документирования и социального анализа федерации учителей cтраны.

Отмечаетcя, что минимальная зарплата в Венесуэле в настоящее время равна 40 тыc. боливаров ($2,7) и ее получают неcколько миллионов человек, в том числе полицейcкие, учителя и работники сферы здравоохранения.

При этом цена продуктовой корзины за год выросла на 47 тыс. процентов.

C января по ноябрь рост цен составил 702 тыс. процентов, а в годовом выражении — 1,29 млн процентов.

11 июня стало известно, что в годовом выражении (исчисляемом с июня прошлого года) рост цен в стране оказался на уровне в 815 тыс. процентов.