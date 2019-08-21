Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции

Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар».

Как сообщил телеканал RT в Telegram-канале, к журналисту подошли четыре человека и спросили по-английски, откуда он. Затем они попытались отобрать у него камеру.

«Продюсер не захотел отдавать оборудование нападавшим, в результате завязалась потасовка, в ходе которой журналисту сломали нос», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, пострадавший обратился в полицию, а затем отправился в больницу. Отмечается, что на репортера напали фанаты «Олимпиакоса».

8 августа 2018 года В Салониках группа фанатов греческого клуба ПАОК также напала на российских журналистов при входе в ложу для прессы, затем драка продолжилась на трибунах. Инцидент произошел во время матча столичного «Спартака» в Лиге чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении ПАОКа. Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой установить обстоятельства нападения на журналистов.