СК возбудил дело после падения вертолета в Вологодской области

В Вологодской области возбудили уголовное дело после падения частного вертолета в реку, в результате которого погиб пилот. Об этом в среду, 21 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, около 16:30 мск вертолет задел линию электропередач и упал в реку Суду, расположенную в районе деревни Сойволовская. Пилот погиб.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее в среду сообщалось, что тело погибшего пилота извлекли в 10 м от воздушного судна. К ликвидации последствий случившегося привлекли 44 спасателя и 15 единиц техники.

Электроснабжение, нарушенное в результате инцидента, уже восстановила аварийная бригада «Вологдаэнерго». По словам главы Нелазского сельского поселения, из реки виден фрагмент вертолета.

На место случившегося выехали правоохранители. По данным диспетчерского пункта аэропорта Череповца, заявки на полеты вертолета не поступало.