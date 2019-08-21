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Территорию в районе Южной поляны в Пензе благоустроят

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В Пензе появится большой парк в районе Южной поляны. Об этом сообщил мэр города Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

«Руководство АО «Пензадизельмаш» выступило с предложением совместными усилиями благоустроить прилегающую территорию. Для этого сейчас проводится работа по формированию земельного участка и параллельно — подготовка техзадания на разработку проектно-сметной документации», — написал градоначальник. В парке площадью около 2 га обустроят детскую и спортивную площадки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ранее Кувайцев рассказал в соцсети о благоустройстве дворов на улице Кижеватова, 4 и проспекте Строителей, 73. Всего на реализацию социально значимых проектов из городского бюджета направлено 18 млн рублей. Софинансирование со стороны жителей составило 15,7 млн рублей.

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