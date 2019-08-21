Человек-паук покинет вселенную Marvel из-за спора Disney и Sony

Человек-паук больше не появится в фильмах о вселенной Marvel. Причиной стал финансовый спор между студией Disney и Sony Pictures, рассказали источники в киноиндустрии.

По данным портала Deadline, Disney хочет равного вклада студий в финансирование картин и такого же разделения прибыли от проката. Sony настаивает на прежней схеме — выделение партнеру только 5% от сборов за первый день и всех доходов от продажи мерча (товаров с символикой).

Из-за спора президент Marvel Studios Кевин Файги потерял возможность участвовать в создании картин. При этом спродюсированный им «Человек-паук: Вдали от дома» стал самой кассовой картиной за всё время работы Sony Pictures.

21 июля кинокомпания Marvel анонсировала несколько премьер, которые станут частью новой четвертой фазы в кинoвселенной.

Человек-паук (настоящее имя Питер Паркер) впервые появился в комиксах издательства Marvel в 1962 году. По сюжету он получил сверхспособности после укуса паука-мутанта. Один из самых популярных супергероев. Помимо графических романов, появлялся в кино- и телефильмах, компьютерных играх, бродвейском мюзикле и аниме. Регулярно включается в списки самых влиятельных вымышленных персонажей.