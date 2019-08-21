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Жители Астраханской области будут лечиться в другом регионе

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Жители ЗАТО Знаменск, Черноярского и Ахтубинского районов Астраханской области будут получать экстренную специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь по профилю «кардиология», в Волгоградской области.

Соглашение об этом подписано между регионами. Также в волгоградские лечебные учреждения из этих же районов будут доставляться на лечение и родоразрешения беременные и роженицы высокой степени перинатального риска, пишет «Астрахань 24». Вся экстренная медпомощь астраханцам будет оказываться бесплатно.

Нехватка врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов. В сегменте среднего медицинского персонала не хватает 130 тыс. человек, рассказала 20 августа глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

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