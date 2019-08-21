Песков допустил телефонный разговор Путина и Эрдогана в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут в ближайшие дни провести телефонный разговор. Об этом в среду, 21 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсудит ли Эрдоган с Путиным ситуацию в Идлибе, пишет ТАСС.

При этом он заметил, что в среду разговор между президентами не состоится.

19 августа минобороны Турции сообщило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненных при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой в Идлибе. В свою очередь, МИД Сирии сообщил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу.

В этот же день президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о вылазках террористов и их переброске из демилитаризованной зоны в Сирии в другие регионы мира.

20 января 2018 года Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в пограничном сирийском районе Африн. Такое решение было принято после заявления США о создании в Сирии «сил безопасности границы», сформированных из курдов.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.