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Синоптик рассказала о продолжительности жары в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жаркая погода в Москве продержится в течение нескольких дней. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха в столичном регионе в ближайшие сутки будет комфортной и теплой — до +26…+28 градусов, и осадков при переменной облачности не ожидается. Вместе с тем, прогнозируется ощущение духоты из-за переменного ветра.

В ночь на 22 августа ожидается до +14…+16 градусов, в утренние часы возможен туман. Днем столбики термометров покажут до +24…+26 градусов, ожидается повышенное атмосферное давление, поэтому существенных осадков также не ожидается.

23 августа в столице температура воздуха снизится до +21…+23 градусов, без существенных осадков. В выходные 24 и 25 августа дневная температура останется на уровне +20…+23 градусов.

Ранее 21 августа сообщалось, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России.

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