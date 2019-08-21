Синоптик рассказала о продолжительности жары в Москве

Жаркая погода в Москве продержится в течение нескольких дней. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, температура воздуха в столичном регионе в ближайшие сутки будет комфортной и теплой — до +26…+28 градусов, и осадков при переменной облачности не ожидается. Вместе с тем, прогнозируется ощущение духоты из-за переменного ветра.

В ночь на 22 августа ожидается до +14…+16 градусов, в утренние часы возможен туман. Днем столбики термометров покажут до +24…+26 градусов, ожидается повышенное атмосферное давление, поэтому существенных осадков также не ожидается.

23 августа в столице температура воздуха снизится до +21…+23 градусов, без существенных осадков. В выходные 24 и 25 августа дневная температура останется на уровне +20…+23 градусов.

Ранее 21 августа сообщалось, что руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России.