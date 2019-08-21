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Около 1 млрд рублей потратят на расселение ветхих домов на Ставрополье

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В Ставропольском крае началась реализация новой программы переселения жильцов из ветхих и аварийных домов. В проект включили 75 домов, в которых проживают около 2 тыс. человек.

Как уточняет NewsTracker со ссылкой на правительство края, программа рассчитана до 2025 года. На нее необходимо до 1 млрд рублей. Финансировать мероприятия в рамках проекта будут из бюджетов разных уровней.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области включат в список участников льготной ипотеки переселенцев из аварийных домов. Предполагается, что в качестве возмещения за изымаемое жилье они выберут денежную выплату для покупки в кредит новой квартиры. Господдержка предоставляется в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

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