Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов

Россияне стали больше есть рыбы и мяса, в 2018 году их потребление на душу населения составило 21,7 кг. Об этом в среду, 21 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в 2013–2014 годах объем потребления мяса и рыбы в России вырос до исторического максимума — 22,3 кг на человека. За два последующих года он понизился до 21,1 кг, а в 2017 году начал восстанавливаться, составив 21,5 кг на душу населения.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, обеспечить рост потребления мясных и рыбных продуктов удалось благодаря большому количеству отечественной продукции на внутреннем рынке. Еще одной причиной он назвал усиление работы рыбацкого сообщества по изучению и анализу потребления рыбы в России.

14 августа стало известно, что в России снизился объем продаж мясных продуктов. В период с июля 2018 года по июнь 2019 года жители страны купили мясных продуктов на 4,3% меньше в натуральных объемах, чем в предыдущем аналогичном периоде.

Значительней всего снизились продажи говядины — на 7% за год, на этот продукт приходится только 8% продаж мяса. Падение по птице, на долю которой приходится 38%, составило 5,2%.