Площадь озимых культур увеличили в Оренбургской области

Площадь озимых в Оренбургской области превысит 811 тыс. га. В прошлом году было засеяно 709 тыс. га.

Первыми стали засевать озимые культуры Новосергиевский и Тоцкий районы области, а также Сорочинский городской округ. На данный момент в кампанию вступили 28 муниципальных образований, уже засеяно 90 тыс. га, сообщает РИА «Оренбуржье».

По прогнозам, оренбургские аграрии должны собрать 2,2 млн тонн зерна. Этот показатель держится на уровне прошлого года.