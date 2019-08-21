Прямой эфир

Площадь озимых культур увеличили в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь озимых в Оренбургской области превысит 811 тыс. га. В прошлом году было засеяно 709 тыс. га.

Первыми стали засевать озимые культуры Новосергиевский и Тоцкий районы области, а также Сорочинский городской округ. На данный момент в кампанию вступили 28 муниципальных образований, уже засеяно 90 тыс. га, сообщает РИА «Оренбуржье».

По прогнозам, оренбургские аграрии должны собрать 2,2 млн тонн зерна. Этот показатель держится на уровне прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уборка урожая пшеницы раньше срока началась в Иркутской области
Первый миллион тонн озимой пшеницы собрали в Липецкой области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019