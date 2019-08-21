Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел по адресу: Касимовская улица, дом 19. Злоумышленник облил мужчину жидкостью, поджег его и скрылся с место происшествия.

Пострадавшего госпитализировали. В данный момент правоохранители разыскивают поджигателя, пишет «Интерфакс».

Ранее в августе сообщалось, что 11-летний подросток поджег одежду на сверстнике в Свердловской области. Пострадавший получил серьезные ожоги.