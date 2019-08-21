Образцы коммуникаций XIX века нашли в подмосковном Можайске

Жители Можайска передали краеведам образцы наличников и коммуникаций XIX века. Старинные объекты зодчества и инфраструктуры были обнаружены во время ремонта дома.

На деревянные украшения окон семья из Москвы обратила внимание, купив дом в Можайске. Наличники не сочетались с планируемым ремонтом, поэтому супруги связались с местным объединением краеведов и предложили забрать образцы зодчества. При осмотре специалисты предположили, что наличники относятся к середине XIX века. При этом образцы зодчества сохранились в хорошем состоянии, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, при осмотре доме на чердаке были обнаружены фрагменты глиняных труб. Предполагается, что это детали дымохода или части канализации XIX века. Установить происхождение труб еще предстоит специалистам.

Краеведы Можайска просят местных жителей при ремонте домов не выбрасывать старинные детали интерьера и отделки, в том числе наличники окон.