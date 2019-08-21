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В Китае зафиксировали случай заражения птичьим гриппом H5N6

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Junxi
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Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зафиксировали в Пекине. Об этом говорится в сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний столицы КНР.

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Согласно опубликованному 19 августа сообщению, заражение вирусом H5N6 зафиксировали 17 августа. Заболевание выявили у 59-летней женщины, которая приехала в Пекин три месяца назад. В настоящее время она находится в критическом состоянии, пишет сайт kp.ru.

Симптомы у пациентки, госпитализированной 11 августа, начали проявляться 6 августа, до этого она контактировала с живой домашней птицей. По итогам предварительного обследования выяснилось, что птицу привезли из другой провинции, название которой не уточняется.

В настоящее время предпринимаются необходимые меры профилактики и контроля распространения заболевания. В сообщении также сказано, что данный тип птичьего гриппа ранее не фиксировался в других районах Китая. Известно, что он не передается от человека к человеку, пишет REGNUM. Власти города призывают жителей не контактировать с живой птицей, а в случае такой необходимости использовать средства защиты.

С 2014 года и по настоящее время в Китае было зафиксировано 24 случая заражения птичьим гриппом. По обнародованной статистике, с 8 по 12 августа 2019 года в Пекине зарегистрировано 2862 случая заражения 19 различными инфекционными заболеваниями, сообщает телеканал «360».

В ноябре 2018 года более 30 тыс. домашних птиц уничтожили в КНР из-за птичьего гриппа.

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