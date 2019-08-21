Гигантский флаг России развернули в центре Ижевска

На самой высокой точке Ижевска разместили российский триколор гигантского размера. Флаг развернули на радиовышке недалеко от Центральной площади.

Размер полотнища — 9 х 22 м. Он будет находиться на радиовышке в течение трех дней. Таким образом столица Удмуртии подключается к празднованию Дня флага, который отмечается в России 22 августа.

В этот день жителей Ижевска ждет танцевальный флешмоб и выступления коллективов у Дома правительства республики. Жителям предоставят возможность поучаствовать в конкурсе селфи и сфотографироваться на фоне гигантского флага.

Фото можно будет выложить в соцсети с хэштегами #Мойфлаг, #Флагмоегогосударства, #Удмуртиязаряжает. Итоги подведут на фестивале спорта и молодежи, который состоится 24 августа на стадионе «Динамо», сообщает ИА «Сусанин».