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Движение грузовиков ограничили на трассе в Краснодарском крае

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На трассе М-4 «Дон» на территории Краснодарского края и Республики Адыгея введен запрет на движение грузовиков. Это связано с жаркой погодой.

Ограничение вводится в период высоких температур и действует с 10 до 22 часов. По данным государственной компании «Автодор», запрет действует с 1119-го по 1542-й км трассы М-4 «Дон». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Также до 23 августа на трассе в районе города Горячий Ключ и в районе села Хребтовой по направлению в сторону Москвы для транспорта закрыта левая полоса.

Ранее сообщалось, что в Казани на подъезде к аэропорту ввели ограничение движения для грузовиков в связи с проведением мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

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