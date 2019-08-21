Премьер-министр Дании прокомментировала отказ Трампа от визита

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен удивлена отменой визита в страну президента США Дональда Трампа. По ее словам, она ждала встречи и готовилась к ней.

«Разумеется, я удивлена и сожалею, что президент США решил отменить свой визит», — цитирует «РИА Новости» ее заявление на пресс-конференции. Фредериксен подчеркнула, что приглашение к обсуждению общих тем по-прежнему в силе.

Ранее 21 августа СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что администрация Трампа предлагала Дании ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное пользование. Сумма определена исходя их ежегодных трат Дании на содержание острова.

О намерении Трампа купить Гренландию (входит в состав Дании на правах автономии) написала газета The Wall Street Journal 16 августа. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.