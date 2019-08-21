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Валуев рассказал о праздновании дня рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал в эфире НСН, как будет праздновать свое 46-летие.

По его словам, 21 августа у него рабочий день, но вечером запланировано застолье с друзьями, во время которого Валуев будет петь, отдыхать и танцевать.

«Самым главным подарком для меня является общество моих дорогих друзей. Ведь мы собираемся не для подарков, а ради общения, улыбок, хорошего настроения, это важнее всего на свете, важнее всех подарков в мире», — признался Валуев.

Депутат также рассказал, что получает поздравления со всей страны, и ему это приятно. Валуев добавил, что больше всего его обрадовал звонок дочери.

Как пишет сайт kp.ru, Николай Валуев в свой день рождения посадил рябину на Набережной в Брянске. Снимок депутат опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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