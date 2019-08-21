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Штаб волонтеров WorldSkills открыли в Казани

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В Казани началась Неделя подготовки к мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019. На площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» открыли штаб волонтеров.

В церемонии открытия приняли участие глава республиканского министерства образования и науки Рафис Бурганов и президент WorldSkills International Саймон Бартли.

Министр вручил Бартли личную книжку волонтера. В нее занесли данные о четырех годах подготовки Казани к чемпионату. Бартли пообещал, что будет хранить документ с гордостью, сообщает ИА «Татар-информ».

Чемпионат рабочих профессий пройдет в столице Татарстана 22–27 августа. В нем примут участие порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран. Они будут состязаться в 56 компетенциях.

Ранее сообщалось, что участников чемпионата будут угощать национальными блюдами татарской кухни. На одного человека планируется приготовить 20 наименований блюд.

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