Медведь забрел на дачный участок в Мурманской области

Жители Мурманской области сообщили о появлении медведей вблизи села Лувеньга. Животное зашло на территорию дачного участка.

Хищника заметили в садах на станции Куртяжный ручей. Местные жители сообщили о медведе в Единую дежурно-диспетчерскую службу. В настоящий момент на месте проверку проводит специалист охотнадзора, сообщает ИА «Би-порт».

О частом появлении диких животных на жилых территориях сообщила администрация Кандалакшского района. Активность медведей выросла из-за того при холодном лете пропитания для хищников в лесу мало. За текущий сезон в муниципалитете отстреляно восемь животных. Глава администрации Кандалакшского района Михаил Павлов обратился к региональному минприроды с помощью в решении проблемы.

В общей сложности от жителей Мурманской области поступило около 100 обращений по поводу появления животных.