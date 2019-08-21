В 2020 году начнутся съёмки новой «Матрицы»

Студия Warner начала разработку четвёртой части «Матрицы». Слухи о съёмках продолжения фильма ходили давно, теперь их подтвердили. Сценаристом и продюсером фантастического боевика станет Лана Вачовски. В главных ролях снова Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Съёмки собираются начать в середине 2020 года.